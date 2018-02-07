جولات ميدانية لعمل الوحدات الضمانية بمحافظات حائل

علي العنزي(صدى):

تفقد المشرف العام على قطاع الضمان الاجتماعي بمنطقه حائل خالد سعد العامر، أمس، عمل الوحدات الضمانية بمحافظات الحائط والحليفة والسليمي للوقوف عليها ومتابعه سير عمل الوحدات والتأكد من تقديم خدمات الضمان الاجتماعي بالشكل المرضي للمستفيدين المقيمين في تلك المناطق.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح محمد العياد أن إدارة الفرع تعمل جاهدة على توصيل الخدمات للمستفيدين بدون تكبد عناء السفر لكافة شرائح المستفيدين من خلال هذه الوحدات الضمانية المهمة، مؤكداً على أن الوزارة تدعم هذه الوحدات الضمانية بكل ما تحتاجه من متطلبات حتى تؤدي دورها حسب خطة العمل القائمة.