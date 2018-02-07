” التعليم ” يعلن عن انخفاض برامج محو الأمية لـ 64% بـ ” الأحساء “

نايف السالم(صدى):

أعلن المدير العام للتعليم في الأحساء أحمد بالغنيم، عن انخفاض نسبة برامج تعليم الكبار ومحو الأمية في الأحساء، بنسبة 64% في الأعوام الـ5 الأخيرة، مشيرًا إلى أن أعداد مدارس تعليم الكبار تقلصت من 50 مدرسة أو مركزًا لتعليم الكبار ومحو الأمية إلى 21 مركزًا.

كما ذكر ” بالغنيم ” افتتاح فعاليات الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية، الذي نظمته إدارة تعليم الكبار، الذي يعد أحد أبرز الصور، التي تحظى باهتمام المسؤولين في تعليم الأحساء، هي التوسع والانتشار، والوصول إلى الأميين في مواقعهم.