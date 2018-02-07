شراكة سعودية ماليزية بقيمة 8 مليارات دولار

علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر اعتزام شركتي ” أرامكو السعودية ” و ” بتروناس ” الماليزية التوقيع على اتفاقية قرض مع عدد من البنوك مطلع الشهر القادم.

وأوضحت المصادر أن الشركتان تقدمان على الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لتمويل جزء من بناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في ماليزيا، وهو مشروع مشترك بين الشركتين.

وأضافت أن المشروع يسمشل مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة 300 ألف برميل يوميًا، ومجمع بتروكيماويات بطاقة انتاجية 3.5 مليون طن سنويًا بإجمالي استثمار 27 مليار دولار.