قرار نهائي بشأن تعليق إرسال العمالة الفلبينية

مانيلا(صدى):

قررت حكومة الفلبين، حسم أمرها بشأن إرسال العمالة إلى الكويت، خلال الأسبوع الجاري.

ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة الفلبينية قرار بشأن حظر إرسال العمالة إلى الكويت، أو رفعه.

وفي هذا السياق أوضح وزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار سيكون بالتنسيق مع المكتب الرئاسي، لافتًا إلى أن الرئيس الفلبيني هو صاحب القرار في هذه القضية.

وأشار إلى أن وزارة العمل ما زالت بانتظار تقرير التوصيات في ما يتعلق بحوادث وفاة الفلبينيين في الكويت.