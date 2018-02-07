” الدنمارك ” تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة
أعلنت الحكومة الدانماركية، أمس الثلاثاء، عن اقتراحها الجديد بشأن حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول الأوروبية التي تفرض قيوداً على أغطية الوجه.
حيث قال ” سورن بابي بولسن ” ، وزير العدل الدنماركي، في بيانٍ له: “أنه عن طريق منع تغطية الوجه، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض، وذلك من خلال الالتقاء وجها لوجه ” .
كما أشار ” بولسن ” ، إلى أن هذه الألبسة ” لا تتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي، فإخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة، يعد أمراً فيه عدم احترام للمجتمع ” – على حد قوله.
يذكر أن هناك عدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، التي ستقوم بتقييم هذا الاقتراح الذي من المتوقع أن تعاد صياغته، طبقاً لتقييمها فيما بعد.
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