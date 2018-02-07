” الدنمارك ” تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

كوبنهاجن(صدى):

أعلنت الحكومة الدانماركية، أمس الثلاثاء، عن اقتراحها الجديد بشأن حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول الأوروبية التي تفرض قيوداً على أغطية الوجه.

حيث قال ” سورن بابي بولسن ” ، وزير العدل الدنماركي، في بيانٍ له: “أنه عن طريق منع تغطية الوجه، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض، وذلك من خلال الالتقاء وجها لوجه ” .

كما أشار ” بولسن ” ، إلى أن هذه الألبسة ” لا تتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي، فإخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة، يعد أمراً فيه عدم احترام للمجتمع ” – على حد قوله.

يذكر أن هناك عدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، التي ستقوم بتقييم هذا الاقتراح الذي من المتوقع أن تعاد صياغته، طبقاً لتقييمها فيما بعد.