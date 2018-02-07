” مديرية الصحة ” تبدأ بتسجيل تطعيمات المواليد بـ ” القصيم “

سالم المطيري(صدى):

استهلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، ممثلة في إدارة الصحة العامة، تسجيل تطعيمات المواليد، ببرنامج حصن الإلكتروني، وذلك بعد أن نجحت في تسجيل 986 مولودًا ومولودة، مع بداية 2018، في عدد من مستشفيات المنطقة.

وفي هذا السياق، أوضحت صحة ” القصيم ” أن تسجيل تطعيمات المواليد في برنامج حصن الإلكتروني؛ يأتي انطلاقًا من توجيهات وزارة الصحة.

يُذكر أنه تم إطلاق هذه الخدمة؛ للحصول على معلومات كاملة ودقيقة لفئة المواليد، مما سينعكس على متابعة ورفع نسبة التغطية بالتطعيمات الأساسية.