السهر عامل رئيسي في فقدان الذاكرة خاصة لدى النساء

ستوكهولم(صدى):

أثبتت دراسة سويدية حديثة أن السهر لا يؤثر فقط على حالتك العامة ومستويات الطاقة في جسمك وإنما أيضاً يؤثر على الذاكرة، فسواء المرأة أو الرجل، فإن كلاهما يتأثر بقلة النوم، إلا أن المرأة أكثر عرضة لفقدان الذاكرة من الرجل.

لذلك أجرى مجموعة من الباحثين في السويد تجربة على 24 من الشباب البالغين ، وهو مزيج متساو من الذكور والإناث لدراسة آثار عادات النوم السيئة والسهر.

في التجربة، تم اختبار ذاكرة للمشاركين، وكانت النتيجة أن الشبان لم تتأثر ذاكرتهم بفقدان النوم، على عكس الفتيات اللاتي لم يتمكن أغلبهن من استعادة المعلومات مرة أخرى بالإضافة إلى عدم التركيز والتوتر.

وأوضح الخبراء أن قلة النوم من الممكن أن تسبب العديد من المشكلات الصحية بالإضافة إلى الحوادث، حيث أن المحرومين من النوم الكافي هم أكثر عرضة للوقوع في حوادث سيارات بسيطة إلى خطيرة.

كما أكد خبراء الصحة بالسويد أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم، أو النوم لفترات طويلة، يمكن أن يؤثر أيضاً على الحالة المزاجية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. وعلى الرغم من اختلاف عدد الساعات التي يحصل عليها كل واحد منا، إلا أنه يُنصح بالحصول على سبع ساعات على الأقل في الليلة.