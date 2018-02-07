جامعة القصيم توقع اتفاقية لاعتماد 6 برامج أكاديمية مع المركز الوطني للتقويم

سالم المطيري(صدى):

وقعت جامعة القصيم أمس اتفاقية لتنفيذ برامج أكاديمة مع هيئة تقويم التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي .

وتتضمن الاتفاقية الموقعة بمقر الجامعة، اعتماد برامجي لستة من البرامج الأكاديمية المختلفة للجامعة شملت برنامجين من برامج الدراسات العليا هما برنامج ماجستير الرياضيات البحتة في كلية العلوم، وبرنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس في كلية التربية، إضافة إلى أربعة برامج لمرحلة البكالوريوس هي برنامج بكالوريوس التربية البدنية بكلية التربية، وبرنامج بكالوريوس الأنظمة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وبرنامج بكالوريوس المحاسبة في كلية الاقتصاد والإدارة، وبرنامج بكالوريوس الكيمياء في كلية العلوم.

وبين المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، أن هذه الاتفاقية تأتي إدراكاً من المسؤولين بجامعة القصيم بأهمية الاعتماد الاكاديمي لمختلف برامجها ورغبة من الجامعة في اعتماد المزيد من برامجها بعد أن لمست الأثر الإيجابي الذي تحقق لبرامج الجامعة التي سبق أن حصلت على الاعتماد البرامجي في فترة سابقة.

وأكد أهمية برامج الدراسات العليا في تعميق المعارف واكساب الطلاب مهارات وكفايات تناسب عمليات التطوير الوطنية الشاملة، وتلبي احتياجاتها من الكوادر البشرية المميزة، التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م وصنع مجتمع معرفي مميز.