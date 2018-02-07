فيديو مروع لسيدة تعثر على ثعبان ضخم داخل المرحاض
أُصيبت إمرأة تايلاندية تٌدعى ” تشاليسا سونثون ” ، بحالة من الصدمة والهلع عقب عثورها على ثعبان ضخم داخل المرحاض .
وعقب ملاحظة تشالسيا للثعبان قبل دخولها للمرحاض ، استنجدت برجال الانقاذ .
ويظهر رجال الانقاذ في مقطع فيديو متداول وهما يضطران لمصارعة الثعبان بعصا طويلة قبل القبض عليه ووضعه في كيس ، وأكد أحدهم أن الثعبان الضخم انزلق من أنبوب مجاري ثم إلى انبوب المرحاض .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3938 ] نشر منذ 2 دقيقتين
جاي مع الصرف الصحي
احد الجيران طلعت عندهم حيه ضخمه يمكن طولها اكثر من مترين
وتعجبوا كيف جات البدروم
قلت لهم لاتستغربوا تاكل من الفيران وتجي مع مواصير الصرف الصحي العام
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3938 ] نشر منذ 2 دقيقتين
انصح كل واحد يبي يشبك مع الصرف الصحي العام
يعمل شبك وسد رد حتى ماتجيه الفيران والحيايا