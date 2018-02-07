فيديو مروع لسيدة تعثر على ثعبان ضخم داخل المرحاض

بانكوك(صدى):

أُصيبت إمرأة تايلاندية تٌدعى ” تشاليسا سونثون ” ، بحالة من الصدمة والهلع عقب عثورها على ثعبان ضخم داخل المرحاض .

وعقب ملاحظة تشالسيا للثعبان قبل دخولها للمرحاض ، استنجدت برجال الانقاذ .

ويظهر رجال الانقاذ في مقطع فيديو متداول وهما يضطران لمصارعة الثعبان بعصا طويلة قبل القبض عليه ووضعه في كيس ، وأكد أحدهم أن الثعبان الضخم انزلق من أنبوب مجاري ثم إلى انبوب المرحاض .