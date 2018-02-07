أسعار النفط تتعافى وسط ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

واشنطن(صدى):

تعافت أسعار النفط، خلال تداولات اليوم الأربعاء، من تراجعها أمس في ظل استعادت أسواق الأسهم العالمية والأمريكية بعض من خسائرها الحادة خلال تعاملات أمس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.67% عند 67.31 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.69% إلى 63.83 دولار.

وكان معهد البترول الأمريكي كشف، أمس الثلاثاء، عن انخفاض مخزونات الخام الأمريكي 1.05 مليون برميل الأسبوع الماضي، في ظل ترقب الإعلان عن البيانات الرسمية للمخزونات اليوم.