أمير مكة يستكمل جولاته لليوم الثاني على التوالي

نايف السالم(صدى):

يستكمل سمو الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، جولاته لليوم الثاني على التوالي، لمحافظات ” الخرمة – تربة – رنية ” .

وانطلق سمو الأمير خالد الفيصل، يوم الإثنين الماضي؛ لزيارة محافظات المنطقة، وذلك في إطار جولاته السنوية، حيث يبدأ أولى زياراته بمحافظات شرق المنطقة، ومن المقرر أن يلتقي سمو الأمير، الأهالي ويستمع إلى مطالبهم وذلك في إطار حرصه على تحقيق التنمية المتوازنة، وكذلك سيترأس اجتماعات المجالس المحلية، ويستعرض جوانب التنمية فيها، ويبحث أسباب التعثر؛ لإيجاد الحلول لها.