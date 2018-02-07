7 أطعمة لا يجب على ” الحامل ” تناولها

أماني الغامدي(صدى):

توصلت نتائج إحدى الدراسات الحديثة أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب ألا تتناولها المرأة الحامل في المطاعم، حيث تؤثر بكتيريا الطعام في حدوث تشوهات للأجنة، وتوجد هذه الأنواع عادة في الأطعمة غير المطبوخة، وذلك طبقاً لما يلي:

أولاً: تُنصح الحامل بتجنّب تناول السلطة في المطاعم.

ثانياً: لا ينبغي تناول كبد الحيوانات من قِبل المرأة الحامل، نظراً لاحتوائه على صيغة من فيتامين ” أ ” ، والتي تؤدي إلى تشوه الجنين، أما فيتامين ” أ ” الموجود في الفواكه والخضراوات فهو آمن.

ثالثاً: السوشي ، حيث يتم إعداد السوشي من أسماك نيئة، إلى جانب إرتفاع كمية الزئبق في هذه الأسماك إذا تم استهلاك كمية كبيرة، وقد تحتوي الأسماك غير المطبوخة على الليستريا التي تؤذي الجنين.

رابعاً: التيراميسو وموس الشوكولاته، ففي أغلب الحالات تحتوي هذه الأنواع من الحلوى على حليب لم يتم غليه جيدًا، وبيض غير مطبوخ جيدًا، إضافة لاحتوائها على بكتيريا قد تسبب التهابات لأمعاء الحامل، وتؤدي إلى وفاة الطفل عند الولادة.

خامساً: دجاج الباربكيو والتندوري، فقد تؤدي هذه الطريقة لإعداد الدجاج في المطاعم إلى وجود بكتيريا الليستريا.

سادساً: الطعام الصيني، حيث تحتوي الأطعمة الصينية في المطاعم على نسبة كبيرة من ” غلوتومات الصوديوم ” ، والتي تؤثر في النمو العصبي للجنين.

سابعاً: السندويشات، حيث تحتوي سندويشات المطاعم على مايونيز، أي بيض نيئ، وسلطة خضراوات لا يتم غسلها جيدًا عادة، لذلك لا ينبغي تناول السندويشات خارج المنزل وقت الحمل.