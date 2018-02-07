تراجع جماعي للعملات الرقمية.. وتوقعات بانهيار ” بتكوين ” إلى الصفر

عادل الحربي (صدى):

شهدت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تراجعًا في مستوياتها وسط تراجع جماعي للعملات الرقمية، بعد تمكنها من عكس اتجاهها الهبوطي أدنى 6 آلاف دولار أمس الثلاثاء.

وانخفضت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 4.80% إلى 7329 دولارًا، كما هبطت ” بتكوين كاش ” بنسبة 6% إلى 919 دولارًا.

وتراجعت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 6.85% إلى 714 دولار، كما هبطت ” الريبل ” صاحبة المركز الثالث بنسبة 7.60% إلى 72 سنتًا.

وتعافت القيمة السوقية الإجمالية بشكل هامشي بعد تراجعها أمس أدنى 280 مليار دولار للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر الماضي، مسجله 350 مليار دولار.

وكان حذر الاقتصادي ” نورييل روبيني ” أمس الثلاثا، من الهبوط الحاد للعملات الرقمية وانهيارها، قائلًا غنه من المتوقع هبوط سعر ” بتكوين ” إلى الصفر وسط تحذيرات من تداولها عالميًا.