تراجع جماعي للعملات الرقمية.. وتوقعات بانهيار ” بتكوين ” إلى الصفر
شهدت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تراجعًا في مستوياتها وسط تراجع جماعي للعملات الرقمية، بعد تمكنها من عكس اتجاهها الهبوطي أدنى 6 آلاف دولار أمس الثلاثاء.
وانخفضت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 4.80% إلى 7329 دولارًا، كما هبطت ” بتكوين كاش ” بنسبة 6% إلى 919 دولارًا.
وتراجعت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 6.85% إلى 714 دولار، كما هبطت ” الريبل ” صاحبة المركز الثالث بنسبة 7.60% إلى 72 سنتًا.
وتعافت القيمة السوقية الإجمالية بشكل هامشي بعد تراجعها أمس أدنى 280 مليار دولار للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر الماضي، مسجله 350 مليار دولار.
وكان حذر الاقتصادي ” نورييل روبيني ” أمس الثلاثا، من الهبوط الحاد للعملات الرقمية وانهيارها، قائلًا غنه من المتوقع هبوط سعر ” بتكوين ” إلى الصفر وسط تحذيرات من تداولها عالميًا.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 18 دقيقة
هههههههه كما توقعت تماما لقد أرتفعت الى 16 الف دولار فى ديسمبر 2017 ويناير 2018 والان ب 6 آلاف دولار أمس الثلاثاء لقد حصد تجار المخدرات والاثار والاسلحة وتجار الجنس المليارات وتمكنوا من غسيل أموالهم عبر تلك العملات الرقمية وتم سحب أموالهم وبقية الشعوب جنيت الخسائر الهائلة أمس ب280 مليار دولار للمرة الأولى