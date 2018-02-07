بالفيديو.. شاب يسقط عروسه بطريقه مروعة في حفل زفافهما

متابعات(صدى):

أسقط عريس ، عروسه بطريقة مروعة عندما حاول حملها في حفل الزفاف .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة نزول العريس من السيارة وهو يحمل باقة الزهور وفتح الباب محاولا حمل عروسه على ظهره وبالفعل تمكن وعندما راح يمشي اختل توازنه وسقط هو والعروس بطريقة مروعة على الأرض.