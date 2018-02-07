ميكرو تعلن عن سيارتها الجديدة التي لا تتجاوز المترين قريبا

برن(صدى):

تدرس شركة ” ميكرو ” السويسرية خطة إنتاج سيارتها الكهربائية Microlino الصغيرة التي لا تتجاوز المترين، والتي قد أعلنت عنها لأول مرة خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات عام 2016.

تم تصميم السيارة Microlino الصغيرة بنمط الشكل المستدير، وتشتمل على سقف قابل للطي، بالإضافة إلى أسطح زجاجية توفر رؤية بانورامية رائعة. ومن المقرر أن يبدأ إنتاج السيارة خلال فصل الربيع القادم، ومن المزمع أن يبلغ سعرها نحو 12 ألف يورو.

كما كشفت الشركة عن مواصفات سيارتها الكهربائية الصغيرة والتي يبلغ طولها 40ر2 متر، ويبلغ وزنها بدون البطارية 450 كجم. ويسع حيز الأمتعة بها 300 لتر من الأمتعة.

حيث تتميز السيارة بمقاعد ثنائية على محرك بقوة 15 كيلووات/100 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، يدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 50 كلم/س في غضون 5 ثوان، وسرعة قصوى 90 كلم/س.

ويتوفر للسيارة بطارية سعة 8 كيلووات ساعة تصل بالسيارة إلى مدى السير 120 كلم. ويتم شحن 80% من هذه البطارية في زمن قدره ساعة واحدة. وبجانب هذه البطارية توجد أخرى سعة 4ر14 كيلووات ساعة تصل بالسيارة إلى مدى السير 215 كلم، واعتمادا على وصلة الشحن يتراوح الزمن اللازم لشحن 80% من ساعتين إلى ست ساعات.