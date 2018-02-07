” أسرة حادث الصوارمة ” : ما حدث يعد جريمة وليس حادثا عرضيا

تركي السالم(صدى):

أعلنت أسرة ضحايا حادث ” الصوارمة ” المروّع بمنطقة جازان، الذي أودى بحياة 7 أشخاص منها، رفضها وساطات التنازل التي عُرضت عليها.

وفي هذا السياق، ذكر ” الأب ” ، أن ما حدث يعد جريمة وليس حادثاً عرضياً؛ مشيرًا إلى أن مطلبه هو تقديم المتسبّبين من المستهترين بالأرواح للشرع، قائلًا: ” استقبلت في أثناء العزاء أشخاصاً عرضوا عليَّ التنازل عن الحادث، لكن طلبهم قُوبل بالرفض ” .

يُذكر أن هذا الحادث تسبّب في وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة، أثناء توجّههم إلى مناسبة زواج، بعد أن ارتطمت مركبتهم بقلاب يجر آخر، في الظلام، وذلك بالقرب من ” المضايا ” .