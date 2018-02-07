فقدت حياتها لرفضها إقامة علاقة زوجية

القاهرة(صدى):

فقدت سيدة مصرية تعيش بأحد أحياء القاهرة، حياتها إثر الاعتداء عليها وخنقها بكوفية من قبل زوجها، بعد رفضها إقامة علاجة زوجية معه.

واعترف الزوج، بارتكابه الجريمة لشكه في سلوكها، وذلك بعد القبض عليه من قبل قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأشار الزوج في المحضر، إلى أنه بعد الاعتداء عليها وخنقها، استغاث بأفراد أسرتها، ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى بولاق الدكرور لإسعافها، إلا أن الأطباء أخبروهم بأنها فارق الحياة، ليفر هارباً، قبل أن يتمكن رجال المباحث من القبض عليه.