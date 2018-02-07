حساب المواطن: صرف دعم مالي لمستحقين جدد بأثر رجعي

عادل الحربي(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، ارتفاع عدد المسجلين في الموقع الإلكتروني للبرنامج، لافتًا إلى أن إجمالي الدفعة الثالثة التي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين الأحد المقبل سيتجاوز المبلغ المودع للمستفيدين بالدفعة الثانية.

وأرجع مدير حساب المواطن المهندس على راجحي، هذه الزيادة المتوقعة في الدفعة الثالثة إلى ارتفاع عدد المسجلين في الموقع أكثر مما كان عليه في الدورة السابقة، لافتًا غلى أن سياسة الدعم المالي في الدفعة الجديدة لن يطرأ عليها أي تغيير.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن إحصائيات أعداد المستحقين بشكل دقيق يوم تسليم الدفعة الأحد المقبل، موضحًا وجود مستفيدين جدد تمت الموافقة على طلباتهم وسيصرف لهم الدعم المالي بأثر رجعي.

كما أضاف أن قيمة الدعم التي يقدمها حساب المواطن للمستحقين يتم مراجعتها دوريًا بهدف مواكبة أي تأثير إضافي ناتج عن الإصلاحات الاقتصادية.