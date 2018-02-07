الحوثيون يوقفون المدارس شهرا كاملا لتنظيم حملات لنشر الفكر الطائفي بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية، عن قيام مليشيا الحوثي الإيرانية، بتوقيق العملية التعليمية في مدارس صنعاء؛ من أجل التخطيط والتنظيم لإطلاق حملات مكثفة لنشر أفكارهم الطائفية.

وقالت المصادر، إن الحملة التي نظمها الحوثيون، امتدت بشكل ممنهج لتصل إلى الطلبة والأطفال، حيث بدأت المليشيا الإرهابية في تنظيم أنشطة للتثقيف والتعبئة الطائفية تستهدف نشر توجهات وفكر ميليشيا الحوثي الطائفية المتطرفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم التابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية،أمرت بإيقاف العملية التعليمية في مدارس العاصمة صنعاء لمدة شهر كامل، واستبدال الحصص الدراسية بفعاليات دعائية لصالح الميليشيات؛ لإحياء ما تسميه الجماعة الذكرى السنوية للشهيد، التي تتبناها الميليشيات منذ تمردها على الحكومة اليمنية عام 2004.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا الإيرانية، نظمت بالفعل مسبقًا دورات تثقيفية سرية لمديري ومديرات مدارس صنعاء ومحافظات أخرى، خلال الأسابيع الماضية، تم فيها إلقاء محاضرات وعقد ندوات طائفية ومذهبية.