أهمية فيتامين أ لوظائف السمع وتقوية المناعة

متابعات(صدى):

يُعد فيتامين ” أ ” من الفيتامينات الأساسية التي تمد الجسم بالحيوية، فهو يحافظ علي صحة جميع الأعضاء وخاصة الشعر والأظافر والعين، حيث يحتاج الإنسان منه ما بين 300 و900 وحدة دولية، وذلك وفقاً للسن والوزن.

كما يعتبر الدور الأساسي للفيتامين هو قوة الإبصار، وعلى الرغم من صحة ذلك إلا أن الفيتامين يلعب أدواراً عديدة في وظائف السمع، وفي قوة المناعة.

وهناك مصادر طبيعية عديدة نحصل من خلالها علي فيتامين ” أ ” أهمها:

الحليب، يوجد فيتامين ” أ ” في دهون الحليب، لذلك يمكنك الحصول عليه من الجبن، والحليب الدسم واللبن (الزبادي)، كما تتم إضافة الفيتامين للحليب خالي الدسم أيضاً الذي يوفر الكوب منه 5 بالمائة من الاحتياجات اليومية من الفيتامين. ويحتوي كل 28 غراماً من الجبن على 6 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين “أ”.

الكبد، حيث يعتبر الكبد البقري وكبد الدجاج من أغنى المصادر الغذائية بفيتامين ” أ ” ، فالحصة الواحدة من الكبد البقري (28 غراماً) توفر 545 بالمائة من الاحتياجات اليومية للجسم من فيتامين ” أ ” ، بينما توفر الكمية نفسها من كبد الدجاج 345 % من احتياجات الإنسان اليومية من الفيتامين.

الخضروات، يحتوي مقدار كوب من عصير الجزر على 686 % من الاحتياجات اليومية من فيتامين ” أ ” ، ويمكنك الحصول على كمية جيدة من الفيتامين من: البطاطا الحلوة، والسبانخ، والفلفل الأحمر والبروكلي، بينما تحتوي الخضروات التالية على نسبة أقل من فيتامين ” أ “: الخيار والطماطم والبازلاء.

الفواكه. لا تعتبر الفواكه من أفضل مصادر فيتامين ” أ ” الغذائية، لكن يوفر الكوب الواحد من الشمام 110 % من احتياجات الإنسان اليومية من الفيتامين، ويوجد أيضاً في البابايا والمشمش والمانجو والجريب فروت والبطيخ والخوخ والبرقوق.