العمل: تسجيل العمالة عن بعد يتطلب شرطا واحدا

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن تسجيل العمالة عن بعد في التأمينات، لابد أن يحتسب نسب التوطين فيها، نافية صرف أي قروض أو منح من الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، أن الضمان لا يسدد رسوم الطلاب، ولكن الجامعات هي التي تعفي منسوبي الضمان من الرسوم السنوية.

وأضافت، أنه لا يمكن نقل خدمة عامل لديه رخصة عمل، بهدف الخروج النهائي، مؤكدة أن بدل الغلاء يشمل منسوبي الضمان الاجتماعي فقط، وليس المستفيدين من التأهيل الشامل.

يذكر أن الوزارة كانت قد عدلت نسب التوطين من أجل زيادة فرص العمل، واتجهت إلى التوطين الموجه للقطاعات لتحقيق ذات الهدف.