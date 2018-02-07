إيكولاب تعلن عن حاجتها لمهندسين فنيين وموظفين إداريين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة إيكولاب العالمية، اليوم الأربعاء، عبر بوابتها الإلكترونية عن حاجتها لمهندسين فنيين وموظفين إداريين؛ وذلك من أجل العمل في المناطق الآتية: الخبر وينبع والدمام.

وأشارت الشركة إلى أن المسميات الوظيفية المطلوبة كالتالي: Application Engineer، Nalco Saudi University Program – Service Technician، Nalco Saudi University Program – Application Engineer.

وأضافت ” إيكولاب ” ، ” Plant Finance Controller، HR Manager – Saudi Arabia، District Representative I، و Customer Service Representative، و Territory manager، بالإضافة إلى، Senior Application Engineer – NC، و Technical Support Specialist. ”

ولفتت الشركة إلى أنه على من يريد التقديم عليه الدخول إلى الرابط التالي: هنا .