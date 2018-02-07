قبل موته بساعات.. شاعر يتنبأ بوفاته بـ ” قصيدة شعر “

علي العنزي(صدى):

تنبأ المعلم و الشاعر فهد السوادي، بوفاته قبل ساعات من مصرعه في حادث مروري، أمس الثلاثاء، خلال عودته من عمله، حيث كان قد نشر أبياتاً شعرية حول معاناة الطريق، وذلك بسبب تأخر نقله ومعاناته مع الطريق المؤدي إلى مدرسته.

حيث جاءت أبياته الشعرية التي كتبها قبل وفاته بوقت قليل، خلال رده على تغريدة عن زيارة وزير التعليم إلى المنطقة، ليفاجأ طلاب ومحبو الشاعر، بخبر وفاته، حيث قاموا برثائه من خلال عدد من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

يذكر أن ” السوادي ” كان يعمل شاعراً ومعلماً في إحدى مدارس قرية ” الخبة ” ، والتي تقع على بعد 100 كيلومتر من مدينة ” حائل ” .