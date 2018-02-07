3 خيارات أمام الحكومة لطرح أسهم ” أرامكو ” للاكتتاب

عادل الحربي(صدى):

كشف خبراء ماليون، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة خيارات أمام الحكومة لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للاكتتاب في النصف الثاني من 2018.

وأوضح الخبراء أن الخيارات تتمثل في أن يتم الإدراج في سوق خارج المملكة مثل لندن أو نيويورك والجزء المتبقي في سوق الأسهم المحلية، أو أن يتم إدراج نسبة 5% بالكامل في إحداهما، أو أن يتم البيع للصين بعد أن قدمت عرضًا للشراء.

وأكدوا أن الإدراج المزدوج في صالح الشركة لاستقطاب سيولة خارجية، كما يدعم الاكتتاب الاقتصاد المحلي بزيادة حجم الشركة وتوسيع أنشطتها، فضلًا عن زيادة نشاط القطاع الخاص، ما ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي.

كما أضافوا أن المستهدف من طرح 5% من الشركة للاكتتاب في السوق المحلية يقدر بنحو 375 مليار ريال، مستبعدين التأثير السلبي على السيولة في سوق الأسهم السعودية حال طرحها محليًا، بينما سيكون له تأثير طفيف على السيولة الموجودة في سوق الأسهم.

وتوقعوا أن تتراوح القيمة السوقية للسهم الواحد لشركة أرامكو ما بين 10- 12.5 دولار، بما يعادل 37.5- 47 ريالًا، مشيرين إلى أن الهدف من بيع حصة أرامكو خلق تدفقات نقدية للدولة لإنشاء شركات بقيمة وقدرة عملاق النفط والغاز من الناحية الاقتصادية.