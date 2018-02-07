الغذاء والدواء تضع شروطا لتسويق مشروبات الطاقة

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قراراً بعدم السماح بتسويق مشروبات الطاقة، أو الإذان بفسحها، إلا بشروط محددة.

واشترطت الهيئة أن تكون المشروبات مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية، اعتباراً من تاريخ 13/6/1439 هـ، مشيرة إلى أن قطاع الغذاء سيكون مسؤولاً عن الإجراءات المتعلقة بالتسجيل و التصنيع للمنتجات المحلية، والإذن بالفسح للمستورد.

وأوضحت الهيئة على أهمية تضمين التعاقدات بنص يثبت حقوقهم تجاه المصدر، على أن يكون المستورد مسؤولاً في حالة المخالفة.