الغذاء والدواء تضع شروطا لتسويق مشروبات الطاقة
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قراراً بعدم السماح بتسويق مشروبات الطاقة، أو الإذان بفسحها، إلا بشروط محددة.
واشترطت الهيئة أن تكون المشروبات مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية، اعتباراً من تاريخ 13/6/1439 هـ، مشيرة إلى أن قطاع الغذاء سيكون مسؤولاً عن الإجراءات المتعلقة بالتسجيل و التصنيع للمنتجات المحلية، والإذن بالفسح للمستورد.
وأوضحت الهيئة على أهمية تضمين التعاقدات بنص يثبت حقوقهم تجاه المصدر، على أن يكون المستورد مسؤولاً في حالة المخالفة.
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