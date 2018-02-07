” صحة جدة ” تحقق مع وافد عربي شارك بعمليات جراحية ولا يحمل إقامة

نايف السالم(صدى):

أوضحت مصادر، أن الشئون الصحية بمحافظة ” جدة ” ، بدأت تحقيقًا عاجلًا، مع وافد عربي متخصص في التخدير، حيث شارك في عدة عمليات جراحية، رغم أنه لا يحمل إقامة نظامية وغير مسجل مهنيًا.

وفي هذا السياق، صرحت الشئون الصحية لمحافظة ” جدة ” ، أن التعاقد من الخارج مع الأطباء والممارسين، يُجرى عبر لجان خاصة، تدقق في مؤهلات المتقدمين؛ لتختار من بينهم من يحققون تطلعات وزارة الصحة.

كما ذكرت صحة جدة، أنه في السنوات الأخيرة، أوقفت هيئة التخصصات الطبية، طلبات التصنيف الجديدة والتعامل بالتصنيف المؤقت، ما يحول دون استخراج رخصة الإقامة، ما أوقع العديد من الممارسين الصحين والمنشآت اليت يتبعون لها تحت طائلة النظام.

يُذكر أن الطبيب المذكور، كان قد كُلف بالعمل في مستشفى ” أضم ” العام، ليكتشفوا بعد ذلك أنه لا يحمل الوثائق النظامية، من إقامة وشهادة تسجيل المهنة، ولم يتمكن من العمل بمستشفى الملك فهد.