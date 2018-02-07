5 عادات خاطئة تتسبب في تآكل أسنانك

متابعات(صدى):

يُعاني الكثير من الناس، من تآكل الأسنان، وهي عبارة عن تآكل لطبقة المينا، التي قد تمتد لتشمل طبقة العاج؛ مما يؤدي لشعور المرء بحساسية حسب مقدار التآكل الحادث، لذا يقدم موقع ” صدى ” أبرز العادات الخاطئة التي تتسبب في تآكل الأسنان.

يلجأ البعض لاستخدام فرشاة خشنة لتنظيف الأسنان، والتي قد تكون أحد العوامل التي تسبب تآكلها، كذلك الإسراف في تناول المشروبات الغازية، بالإضافة للجوء البعض لغسل أسنانهم بالفرشاة بطرقة مباشرة، دون وضع المعجون عليها.

كما يؤدي الإفراط في تناول الحمضيات كالليمون، بتآكلها، بالإضافة لتجاهل الشخص لمعالجة الحموضة المستمرة وارتجاع المريء.