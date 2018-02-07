  • الأربعاء 7

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. حليمة بولند تفضح فرح الصراف وتكشف سبب زيارتها للرياض

بالفيديو.. حليمة بولند تفضح فرح الصراف وتكشف سبب زيارتها للرياض

بالفيديو.. حليمة بولند تفضح فرح الصراف وتكشف سبب زيارتها للرياض
نورة الشهري (صدى):

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند في مقطع فيديو متداول سبب ذهاب الفنانة فرح الصراف لمدينة الرياض ، عقب لقاءها في المطار لحظة وصولهما للمملكة .

وقالت حليمة بولند في الفيديو ” أنا رايحة الدمام افتتاح مركز طبي أنتي ليش رايحة الرياض .. وتابعت حليمة وهي تضحك ” افضحك واقول !! ” .. ياحلوين فرح رايحة تستأنس مع صحباتها وأنا رايحة أشتغل انا زعلانه ” .

وأجابتها فرح الصراف ” شغل ياحليمة والله شغل.. كمان راح أصورلك الميتنج ” .

 


الوسوم:,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 1 ساعة

حنا عارفين ثنتينكم جايين حق الشغل مافيه جديد ابو طبيع مايجوز عن طبعه 😃

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *