بالفيديو.. حليمة بولند تفضح فرح الصراف وتكشف سبب زيارتها للرياض
كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند في مقطع فيديو متداول سبب ذهاب الفنانة فرح الصراف لمدينة الرياض ، عقب لقاءها في المطار لحظة وصولهما للمملكة .
وقالت حليمة بولند في الفيديو ” أنا رايحة الدمام افتتاح مركز طبي أنتي ليش رايحة الرياض .. وتابعت حليمة وهي تضحك ” افضحك واقول !! ” .. ياحلوين فرح رايحة تستأنس مع صحباتها وأنا رايحة أشتغل انا زعلانه ” .
وأجابتها فرح الصراف ” شغل ياحليمة والله شغل.. كمان راح أصورلك الميتنج ” .
عش الواقع[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 1 ساعة
حنا عارفين ثنتينكم جايين حق الشغل مافيه جديد ابو طبيع مايجوز عن طبعه 😃