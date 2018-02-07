أسعد سعود: أمير المنطقة الشرقية يهتم بقضية الطفلة ” رزان ” بشكل كبير

نايف السالم(صدى):

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أسعد سعود، بأن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة، يهتم بشكل كبير قضية وفاة الطفلة رزان بمجمع الدمام الطبي.

وأضاف ” سعود ” ، أن سمو الأمير تسلم تقريراً مبدئياً عن الواقعة، وينتظر صدور التقرير النهائي، عقب انتهاء تحقيقات اللجان المختصة المحايدة؛ تمهيداً لإحالة القضية إلى الهيئة الشرعية، واتخاذ القرار المناسب في الواقعة.

ومن المنتظر أن يلتقي سمو الأمير، والد الطفلة أحمد هدهود اليوم الأربعاء، لتقديم العزاء له.