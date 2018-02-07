” الطائف ” تسلم أول 3 تراخيص لمبادرة ” ع الطريق “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت غرفة الطائف بالتعاون مع أمانة الطائف، بتسليم أول ثلاثة تراخيص خاصة بمبادرة ” ع الطريق – food truck ” ، لشابين وفتاه من المحافظة ذاتها، وذلك وفقاً لما أكدته الغرفة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

جاء ذلك تحت رعاية سمو الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك بحضور محافظ الطائف، و أمين الغرفة دسمان الفقيه، وكذلك عبد الرحمن الغامدي، عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيس لجنة شباب الأعمال، بالإضافة إلى نائبه عبد العزيز البار.