” آيفس ” تعلن عن حاجتها لموظفين بمدن مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” آيفس ” عن حاجتها لعدة موظفين، وذلك في فروع الشركة بكل من ” الرياض – جدة – الشرقية – وابها ” ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية الآتية:

” محاسبين، امناء صندوق، موظف استقبال ” .

كما أوضحت الشركة الشروط التي يجب أن تكون متوافرة، في الشخص المتقدم لهذه الوظائف، وهي كالآتي:

” المؤهل المطلوب: جامعي، إتقان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، الوظائف للسعوديين فقط ” .

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، إرسال ” السير الذاتية ” على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected] .