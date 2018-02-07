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” ملاذ ” تعلن عن وظائف شاغرة بعدة اختصاصات

” ملاذ ” تعلن عن وظائف شاغرة بعدة اختصاصات
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة بعدة اختصاصات، وفقًا للمسميات الآتية:

” Secretary، Customer Relations Executive (MR) – Jeddah، Customer Relations Executive (MR) – Dammam، Customer Relations Executive (MR) – Riyadh، Group Leader – Sales & Helpline، Delegate، Network Management Executive، Accountant ” .

وناشدت الشركة الراغبين في العمل بهذه الوظائف، التقديم عبر موقعها الإلكتروني، من خلال الرابط التالي:
www.malath.com.sa

 

 


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