10 دقائق على طريق الملك فهد تحرم 3 فتيات من مكافأة قيمة

حمود العنزي (صدى):

تسبب الزحام الذي يشهده طريق الملك فهد في العاصمة الرياض من حرمان 3 فتيات من مكافأة مالية يصرفها صاحب عملهن نهاية كل شهر للعاملين والعملات غير المتأخرات عن العمل خلال الشهر.

وتفاجأ الثلاث فتيات اللواتي حافظن على عدم تأخرهن طيلة الشهر الماضي ليفوزوا بالمكافأة الشهرية من صاحب عملهن، بالطريق في نهاية الشهر مزدحم، الأمر الذي تسبب في تأخرهن عن العمل 10 دقائق وحرمانهن من المكافأة.

وأوضحت إحداهن أن صاحب عملهن دائماً ما يعمل على صرف الحوافز التشجيعية للعاملين والعاملات في الشركة من أجل رفع كفاءتهم في المكان وحثهم على الابداع.