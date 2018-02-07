10 دقائق على طريق الملك فهد تحرم 3 فتيات من مكافأة قيمة
تسبب الزحام الذي يشهده طريق الملك فهد في العاصمة الرياض من حرمان 3 فتيات من مكافأة مالية يصرفها صاحب عملهن نهاية كل شهر للعاملين والعملات غير المتأخرات عن العمل خلال الشهر.
وتفاجأ الثلاث فتيات اللواتي حافظن على عدم تأخرهن طيلة الشهر الماضي ليفوزوا بالمكافأة الشهرية من صاحب عملهن، بالطريق في نهاية الشهر مزدحم، الأمر الذي تسبب في تأخرهن عن العمل 10 دقائق وحرمانهن من المكافأة.
وأوضحت إحداهن أن صاحب عملهن دائماً ما يعمل على صرف الحوافز التشجيعية للعاملين والعاملات في الشركة من أجل رفع كفاءتهم في المكان وحثهم على الابداع.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 2 ساعتين
من المفترض تقدير ظروفهن
خصوصا انها اول مره تاخير
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3727 ] نشر منذ 1 ساعة
عفواً هذة شركات وليست جمعيات بر وإحسان خيرية
لديها نظام صارم جداً جداً منها جهاز بصمة حضور وإ نصراف
آله صماء عمياء لا تعرف العواطف بموجبها يتم التقيم
و دام انكن تعلمن انكن سوف تكرماً غداً
اكيد التكريم كان بسبب المواظبة الحرص ع الدوام الإنتجاية
كان بوسعكاً الذهاب مبكراً لإن الصباح معروف شدة الزحام الجميع دوام ومدارس الخ
لكن ربما ظهر منكن بعض التراخي مما فوت الفرصة هاردلك الجايات اكثر ولكل مجتهد نصيب
سمحان[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 1 ساعة
عذر اقبح من فعل
ابو احمد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 32 دقيقة
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