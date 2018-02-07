” الصحة ” تنشر فيديو توعوي عن مرض السرطان

علي القحطاني (صدى):

نشرت وزارة الصحة فيديو توعوي عن مرض السرطان، والمفاهيم الخاطئة عن هذا المرض، إضافة إلى طرق الوقاية، وأهمية العلاج، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان،

كما نشرت الوزارة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة رسائل عن دور الدعم النفسي في الشفاء من مرض السرطان من خلال “تجربة متعافي”، إلى جانب انفو جرافيك عن أهمية الاكتشاف المبكر للمرض، الأمر الذي يساهم في زيادة نسبة الشفاء – بإذن الله – في انخفاض عدد الوفيات، وزيادة

نسبة الاستجابة للعلاج، وتحسين جودة وطبيعة الحياة اليومية للمصابين.

وأوضحت “الصحة” طرق الوقاية من مرض السرطان، وذلك بالمحافظة على الوزن المثالي، وتناول الفواكه والخضروات، وممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع، وتجنب التدخين والتدخين السلبي.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها الصحة للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.