تناول ” إسبرين الأطفال ” بعد سن الـ 40 يقي من جلطات المخ

متابعات(صدى):

قد تتسبب جلطات المخ في مضاعفات خطيرة بداية من الإعاقة أو الشلل وصولا إلى الوفاة.

لكن يمكن تجنبها والوقاية منها عن طريق اتباع عدة نصائح اقرها الأطباء، أولها ضبط مستوى السكر والضغط، لأنهما من أشهر مسببات السكتة الدماغية.

و تناول الماء بكميات كافية: من 2 إلى3 لتر يوميا أي بما يعادل 6 لـ8 أكواب في اليوم، والحرص على ممارسة التمارين الرياضية يوميا، سواء المشي أو الجري أو غيره، أو حتى الألعاب الرياضية كالسباحة.

لا بد من إجراء فحص دوري لوظائف الكلى والكبد، السكر، صورة دم كاملة: كل 3 شهور، خاصة بعد سن الأربعين عاما.

بالاضافة إلى تناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن الدهون المصنعة وتناول الزيوت الصحية كزيت الزيتون.

و تناول أسبرين الأطفال بعد سن الـ40 عاما، يمكن تناول قرص واحد بعد الغداء أو العشاء.