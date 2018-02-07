ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان

تايبيه(صدى):

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان قبل ساعات وبلغت قوته 4,6 درجة على مقياس ريختر إلى 4 قتلى و220 مصابًا بينهم حالات خطيرة تتلقى العلاج.

وأوضح مركز عمليات الطوارئ المركزي التايواني اليوم أن عمليات البحث عن عشرات المفقودين مازالت جارية، وأن الهزة الأرضية القوية تسببت في إلحاق أضرار مادية على نطاق واسع.