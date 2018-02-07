ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان قبل ساعات وبلغت قوته 4,6 درجة على مقياس ريختر إلى 4 قتلى و220 مصابًا بينهم حالات خطيرة تتلقى العلاج.
وأوضح مركز عمليات الطوارئ المركزي التايواني اليوم أن عمليات البحث عن عشرات المفقودين مازالت جارية، وأن الهزة الأرضية القوية تسببت في إلحاق أضرار مادية على نطاق واسع.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3727 ] نشر منذ 2 ساعتين
باسم الإنسانية جمعاء
اشاطركم الأسى والحزن في مصابكم الجلل
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 44 دقيقة
الزلزال كان قوى جدا بدرجة 6.4 على مقياس ريختر وليس كما كتب أعلاة 4,6 درجة على مقياس ريختر وعلى بعد 16 كم من شينشنغ تونشيب هوالين كونتي، تايوان بتاريخ 6 فبراير الساعة 5:50 م