الفيصل يتسلم نسخة من إصدارات أدبي الطائف

نورة الشهري (صدى):

تسلم الأمير خالد الفيصل نسخة من إصدارات النادي الأدبي بالطائف، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة النادي عطا الله بن مسفر الجعيد، بحضور عدد من أعضاء المجلس، وذلك على هامش لقائه مع الأدباء والمثقفين بالمحافظة، عقب تدشينه أكاديمية الشعر العربي أمس الأول (الإثنين) بفندق الطائف إنتركونتيننتال.

وأكد الأمير خالد الفيصل أهمية مشاركة الأندية الأدبية في أعمال الأكاديمية وخصوصاً الأندية الأدبية بمنطقة مكة المكرمة ونادي الطائف الأدبي على وجه الخصوص لأهمية مكانه بالطائف حيث مقر الأكاديمية.

ودعا إلى أن الأكاديمية ذات هوية عربية، وستقوم بعقد ورش عمل مع المؤسسات الثقافية للمشاركة في وضع برامج للأكاديمية خلال الفترة القادمة.