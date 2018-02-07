ألعاب تحميك من الزهايمر

متابعات(صدى):

ليست كل الألعاب للتسلية فقط، حيث أوضح الأطباء أن بعضها قد يحمي من عدد كثير من الأمراض الخاصة بالمخ، وخاصة ألزهايمر.

ومن أبرز تلك الألعاب التي من شأنها تقوية الذاكرة ” الشطرنج ” وهو من أشهر ألعاب الذكاء والتى تعتمد على التخطيط والنظر إلى الأمام ووضع بعض الاحتمالات للوصول للفوز.

وأيضا لعبة ” السودوكو ” وهي لعبة أمريكية الأصل وتتكون من 9 مربعات والمطلوب وضع الأرقام من 1 الى 9 بحيث تكون نتيجة جمعهم متساوية، وهناك عدة مستويات منها المعقد، وتعمل على تحسين الذاكرة، وتنشيط الخلايا العصبية.

وتعتبر الكلمات المتقاطعة أيضًا من الألعاب المفيدة بهذا الشأن، فهي تتكون من مربعات بيضاء وسوداء، مع وضع بعض الأسئلة وإلزام الشخص بعدد معين من الحروف وبطريقة معينة مثل الحروف المعكوسة والخطوط الأفقية أو الرأسية لتصل للكلمة المطلوبة، وتقلل هذه اللعبة من احتمالية الإصابة بألزهايمر.