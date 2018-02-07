الصمعاني يبشر المهتمين بالتسجيل العقاري بمفاجأة قريبة
تستكمل وزارة العدل حلولاً متكاملة للتسجيل العيني للعقارات.
وقال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني: بدأنا في هذه الحلول في الوزارة وستكتمل خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن التسجيل العيني للعقار هو بطبيعته له أبعاد كثيرة ومتعددة وتنسيقية بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح الصمعاني أن مذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للمحامين ومجلس الشورى تعنى بتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق فيما يخص البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3727 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل ويش هي علمنى يا عمو
الحمد لله لا ع ديون لا عقاري ولا
اهلي ههههههههههههههههههههه
وليد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
المساهمات العقارية المتعثرة ومنها ( مساهمة أرض الحرم ) للسريبي لها خمسة عشر سنه ولم يبت فيها حتى الأن . حسبي الله ونعم الوكيل