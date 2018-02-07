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الصمعاني يبشر المهتمين بالتسجيل العقاري بمفاجأة قريبة

الصمعاني يبشر المهتمين بالتسجيل العقاري بمفاجأة قريبة
عادل الحربي (صدى):

تستكمل وزارة العدل حلولاً متكاملة للتسجيل العيني للعقارات.

وقال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني: بدأنا في هذه الحلول في الوزارة وستكتمل خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن التسجيل العيني للعقار هو بطبيعته له أبعاد كثيرة ومتعددة وتنسيقية بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح الصمعاني أن مذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للمحامين ومجلس الشورى تعنى بتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق فيما يخص البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

المساهمات العقارية المتعثرة ومنها ( مساهمة أرض الحرم ) للسريبي لها خمسة عشر سنه ولم يبت فيها حتى الأن . حسبي الله ونعم الوكيل

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