تفاصيل لقاء فريقي الوصل والجزيرة في بطولة الدوري الإماراتي اليوم

نواف السالم(صدى):

يلتقي فريقا الوصل والجزيرة اليوم الأربعاء، في واحدة من أهم المباريات التي ينتظرها عدد كبير من جماهير الإمارات، خاصة جماهير نادي الجزيرة التي تسعى لعودة فريقها مرة أخرى لمنصات التتويج، ويسعى الفريق للعودة مرة أخرى للمربع الذهبي، والمنافسة على لقب الدوري الإماراتي.

وتأمل جماهير نادي الجزيرة الإماراتي في مشاهدة لقاء قوي وأداء مميز لفريقها ليعود مرة أخرى للمربع الذهبي، وينافس كل من فريقي العين والوحدة على بطولة الدوري الإماراتي.

وتنطلق مباراة الوصل والجزيرة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت دولة الإمارات، والسادسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسابعة مساء بتوقيت المملكة.