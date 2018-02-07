الماحي: فضح الإخوان واجب لأنها تزعزع الاستقرار

علي العنزي(صدى):

في تشديد منه، قام الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية إسماعيل عثمان الماحي، بالتحذير من جماعة الإخوان ومثيلاتها ممن “تستغل الدين للوصول إلى أغراض سياسية وسلطوية “، واصفا عملها بـ” المصيبة “.

وأكد الماحي أن انتشار هذه الجماعات في أي مكان يؤدي إلى زعزعة المجتمع واضطراب استقراره وعدم تآلفه وواجب فضحها، مشيرا إلى أنها تنتمي لدول خارجية هدفها تصدير الثورات والقلاقل، وأن هذا لا يقدره دين.

وحض الشباب على التزود بالوعي، محذرا إياهم من أن يكونوا فريسة لمن يسعون إلى إثارة الفتن والقلاقل، وعدم السماح بنشر أفكارهم المتناقضة.