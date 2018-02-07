تفاصيل اختبار ” فالكون هيفي” كأقوى صاروخ في العالم

واشنطن(صدى):

في أول اختبار لإطلاقه، نجحت شركة سبيس إكس في إرسال صاروخها فالكون هيفي إلى الفضاء لتضع بذلك الشركة الخاصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك حجر زاوية جديد فى مسيرتها.

وانطلق الصاروخ مخترقا السماء الزرقاء الصافية، من موقع لإطلاق الصواريخ بولاية فلوريدا الأمريكية بدأت منه البعثات الفضائية إلى القمر.

ويحمل الصاروخ الذى يعادل طوله مبنى مكونا من 23 طابقا سيارة تسلا رودستار حمراء اللون إلى الفضاء كحمولة تجريبية.

وهدر فالكون هيفى أثناء انطلاقه من منصة الإطلاق مخلفا سحبا من البخار والدخان والرماد الساعة 3:45 عصرا بالتوقيت المحلى، فى مركز كنيدى للفضاء فى كيب كنافيرال.