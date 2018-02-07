تفاصيل إطلاق فيا ريال الإسباني لقب نيمار الخليج على الدوسري

نواف السالم(صدى):

في نجاح جديد للكرة السعودية، أطلق نادي فيا ريال الإسباني على لاعبه السعودي سالم الدوسري المنتقل إليه حديثاً، لقب “نيمار الخليج”.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي معلقاً على زيارة الدوسري إلى معرض الزليج بفالنسيا: “زيارة سالم الدوسري الملقب بـ(نيمار) الخليج معرض الزليج بفالنسيا”، ناشراً صوراً للاعب برفقة زملائه خلال زيارتهم للمعرض.

وكان سالم الدوسري، انضم إلى فيا ريال الشهر الماضي قادماً من الهلال على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، ضمن اتفاقية موقعة بين الهيئة العامة للرياضة ورابطة الدوري الإسباني.