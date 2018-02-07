علي القحطاني (صدى):

قال رئيس لجنة الانضباط السابق المحامي والمستشار القانوني الدكتور خالد البابطين إن تأخير القرارات الانضباطية خطأ الجسيم، إذ يترتب عليه مسألة مهمة وهي انتقاء المباريات التي يتوقف فيها اللاعب.

وأضاف الباطين أن الخطأ يقع على لجنة الانضباط إذا كانت المعاملة لديهم، أو من الجهة التي أحالت المعاملة، وأن اللجنة يفترض أن تجتمع مباشرة خلال يوم واحد من حدوث المخالفة ولا تتأخر أكثر من ذلك ويمنح النادي أو اللاعب المتضرر يوماً ثانياً للدفاع عن نفسه واليوم الثالث يتخذ القرار، وهذه هي الفكرة الأساسية للعقوبة الانضباطية في لجنة الانضباط، وتفعيلها يفترض أن يكون بهذه الطريقة، أما غير ذلك تصبح العقوبة مثل تغيير لاعب وإدخال لاعب وليس إبعاد لاعب من الملعب، وفقا لعكاظ.