الانتهاء من إنشاء 69% من مصنع إسمنت اليمامة الجديد في الرياض

حمود العنزي (صدى):

قال عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط إبراهيم السلطان، إنه تم إنجاز 69% من مصنع إسمنت اليمامة الجديد، والذي يبعد مسافة 75 كيلو متراً عن العاصمة الرياض.

وأكد السلطان على هامش اجتماع الهيئة العليا لتطوير الرياض بحي السفارات أول أمس (الإثنين) برئاسة أمير الرياض فيصل بن بندر، أن شركة مصنع إسمنت اليمامة اتخذت عدداً من الإجراءات العاجلة لنقل المصنع إلى موقعه الجديد.

وأوضح أن وزارة الطاقة والصناعة سلمت الشركة رخصة الكشف ورخصة الامتياز في الموقع الجديد بعد إجراءات الدراسات اللازمة للموقع، وعليه وقعت الشركة عقد إنشاء المصنع، لتتسارع أعماله وتبلغ نسبة الإنشاء فيه حتى الآن 69%.