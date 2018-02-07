 تفاصيل أزمة ” السومة ” مع جهاز ” الأهلي ” الإداري وتعليق من طارق كيال

ماجد محمد(صدى):

أثارت بعض الإجراءات الإدارية حفيظة اللاعب عمر السومة، مما أثار أزمة بينه وبين بعض أعضاء الجهاز الإداري.

وقالت مصادر إن الخلاف بدأ مع مشرف كرة القدم بالنادي الأهلي الكابتن باسم أبو داود على خلفية أحداث ماضية بينه وبين اللاعب، كما نفت تغريدة أخرى نشرها نائب رئيس نادي الأهلي عبر حسابه الشخصي يوم أمس الأنباء المتداولة :”ما يتردد مجرد شائعة وراءها مندسون من البيت الأهلاوي”، كما لفت:”أطمئن الجماهير بأن السومة باقٍ في النادي حتى 2021 مع أفضليه التجديد لمدة أخرى، وكل ما ذكر عارٍ من الصحة وافتراء القصد منه زعزعة استقرار النادي وإخراجنا من الملعب. آمل عدم الانسياق خلف المندسين بيننا ”، بحسب “ عكاظ ”.

وحول ما يتعلق بمشاركة السومة بالقائمة الآسيوية، قال طارق كيال إن اللاعب سيبدأ برنامجاً تأهيلياً يوم الإثنين القادم، موضحا أن استبعاده من القائمة كان بسبب رأي فني للمدرب بعدم رغبته في فقدان لاعب أجنبي لعدد من المباريات في دوري المجموعات لصعوبتها والتي تحتاج لأربعة أجانب، كما أكد على مشاركته عند التأهل لدور الثمانية.