ضابط بالجيش الليبي يسلم نفسه

طرابلس(صدى):

سلم الرائد محمود الورفلي، من القوات الخاصة الصاعقة بالجيش الليبي، نفسه لإدارة الشرطة العسكرية والسجون بمدينة المرج شرق البلاد.

وأوضح الورفلي أن ذلك بناء على تعليمات من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أمر بإيقافه والتحقيق معه، قائلا : ” التزم بتعليمات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بخصوص إيقافي، وسوف أسلم نفسي لإدارة الشرطة العسكرية والسجون بمدينة المرج بناءً على كتاب صادر من القائد العام للقوات المسلحة الليبية وذلك لاستكمال التحقيقات فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية “.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد طالبت باعتقال الورفلي، وتسليمه لها الشهر الماضي على خلفية الإعدامات، التي نفذها الرائد بالجيش الليبي.