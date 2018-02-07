 تدهور الحالة الصحية لوزير الدفاع اليمني السابق المعتقل

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر حوثية عن تدهور صحة وزير الدفاع اليمني السابق، اللواء محمود الصبيحي، بشكل خطير، وأنه تم نقله إلى مستشفى المؤيد في صنعاء.

كان الصبيحي سبق له إجراء عملية جراحية في مستشفى السعيد بتعز، و تم نقله قبل نحو شهرين إلى أحد المستشفيات، وإحضار بعض الأجهزة الطبية الخاصة بالرئيس السابق علي صالح للاستفادة منها في علاجه.

وبحسب المصادر فإن الصبيحي لم يعد لديه تقبل للعلاج، نظرا لأساليب المعاملة السيئة التي مارسها الحوثيون ضده.

كانت المليشيات الحوثية اعتقلت الصبيحي منذ ثلاث سنوات، ومارست بحقه معاملة سيئة للغاية، نقل على إثرها إلى أكثر من مستشفى، حتى بات عاجزا عن تقبل العلاج.