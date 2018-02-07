سان جيرمان يتصدر قائمة الأندية الأكثر تهديفا في أوروبا خلال 2018

ماجد محمد(صدى):

جاء نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، في المركز الأول لقائمة الأندية الأكثر تهديفا فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى “بيج 5″، فى مختلف المسابقات خلال العام الجارى 2018.

ونجح سان جيرمان فى حسم تأهله للدور نصف النهائى من كأس فرنسا، عقب اكتساحه لمضيفه سوشو، بنتيجة 4/1، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع ثُمن للبطولة.

وتكشف الإحصائيات أن نادى العاصمة الفرنسية نجح فى تسجيل 34 هدفا حتى الآن فى جميع البطولات خلال 2018، أكثر من أى فريق أخر فى دوريات أوروبا الكبرى، متفوقا على مارسيليا الوصيف برصيد 27 هدفاً، والذى فاز مساء الثلاثاء بنتيجة 9 / 0 على فريق بورج بيروناس فى بطولة الكأس أيضاً.