سيارات الأمن العام تستعين بأجهزة تتبع للسلامة

علي القحطاني (صدى):

تثبت إدارة المرور حاليا، أجهزة تتبُّع للمركبات، لرصد مدى التزام أفراد وزارة الداخلية في المرور والدوريات والشرطة بأنظمة السلامة.

وأوضح رئيس قسم السلامة المرورية في مرور المنطقة الشرقية العقيد عبداللطيف العبيدالله، أنه سيتم تطبيق الغرامات المرورية والمخالفات، بالتنسيق مع كثير من الجهات الحكومية التي حررت مخالفات على منسوبيها.

كشف رئيس قسم السلامة المرورية بمرور المنطقة الشرقية العقيد عبداللطيف العبيدالله عن قرب تطبيق نظام الرصد الآلي للسرعة بين دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الجمارك السعودية.